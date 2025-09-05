Хирург ампутировал себе ноги ради удовлетворения сексуального желания и угодил в тюрьму

В Британии суд приговорил к 32 месяцам лишения свободы хирурга Нила Хоппера, который ампутировал себе ноги ради удовлетворения сексуальной одержимости и получил страховую выплату в 466 тысяч фунтов стерлингов (около 51 млн рублей). Об этом сообщила газета The Guardian.

«В апреле 2019 года он заморозил ноги сухим льдом до такой степени, что они стали нежизнеспособными и потребовали ампутации. Это было его давней мечтой, и, как стало известно суду, он испытывал к этому сексуальное влечение», — говорится в материале.

Хоппер признал себя виновным по двум обвинениям в мошенничестве, связанным с подачей ложных сведений в страховые компании, о том, что ампутация якобы произошла из-за сепсиса. Также он признал себя виновным по трём пунктам обвинения в хранении экстремальных изображений с сайта, где выкладывались записи подпольных операций по ампутации конечностей и гениталий. Полученные от страховки деньги хирург потратил на автофургон, джакузи, дровяную печь и строительные работы.