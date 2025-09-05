Путин ответил на последний вопрос пленарной сессии ВЭФ: Каким будет мир в ближайшие десятилетия

Президент России Владимир Путин кратко ответил на последний вопрос пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), каким будет мир в ближайшие десятилетия — больше западным или восточным.

Владимир Путин неоднократно высказывался в пользу многополярного мира. В ходе своего недавнего визита в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества глава государства отметил, что ШОС — это локомотив многополярности и глобального развития. По словам Путина, эта международная структура уверенно усиливает своё влияние в решении насущных глобальных вопросов.