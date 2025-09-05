«Не счесть числа»: Путин заявил о богатых резервах России
Путин отметил, что Россия обладает огромными резервами и возможностями
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что у России имеются значительные резервы, а возможности государства остаются большими. Заявление лидера страны прозвучало на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Резервов [у РФ] не счесть числа, здесь [у нас] большие возможности», — сказал он.
Путин отметил, что масштабные ресурсы и финансовые резервы России позволяют государству решать экономические и стратегические задачи, обеспечивая устойчивое развитие и укрепление позиций страны на международной арене.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия сумела избежать рисков превращения в сырьевого партнёра, делая акцент на комплексном инновационном развитии регионов. По его словам, одной из главных задач является придание субъектам федерации инновационного характера, что способствует устойчивому экономическому росту и повышению конкурентоспособности страны.