«Не счесть числа»: Путин заявил о богатых резервах России

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что у России имеются значительные резервы, а возможности государства остаются большими. Заявление лидера страны прозвучало на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Резервов [у РФ] не счесть числа, здесь [у нас] большие возможности», — сказал он.

Путин отметил, что масштабные ресурсы и финансовые резервы России позволяют государству решать экономические и стратегические задачи, обеспечивая устойчивое развитие и укрепление позиций страны на международной арене.