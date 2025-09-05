Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 08:05

Российские инженеры создали ПЗРК против дронов и вертолётов

Обложка © Wikipedia / Mil.ru

Обложка © Wikipedia / Mil.ru

Техники России разработали переносной зенитный ракетный комплекс ближнего действия (ПЗРК) для защиты от низколетящих дронов и вертолётов. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель НПО «Кайсант».

«Изделие оснащено специальной связью «Гермес». Система оперативно адаптируется к изменяющимся условиям боя, что делает ПЗРК незаменимым инструментом в арсенале современных вооружённых сил», — говорится в сообщении.

Комплекс оснащён системой наведения на основе машинного зрения и интегрирует современные технологии, что делает его одним из передовых решений в борьбе с дронами. Масса ПЗРК составляет 1,2 кг, дальность захвата цели — 500 метров, а снаряжаемый заряд — ВОГ-25. ПЗРК будет впервые продемонстрирован на Всероссийском слёте операторов боевых беспилотных систем «Дронница» в Великом Новгороде 6–7 сентября.

Новый уровень огневой мощи: Первые автоматы АМ-17 сошли с конвейера «Калашникова»
Новый уровень огневой мощи: Первые автоматы АМ-17 сошли с конвейера «Калашникова»

Ранее сообщалось, что воздушно-космические силы России приняли на вооружение модернизированный транспортный самолёт Ил-76МД-90А. Самолёт оснащён современным бортовым оборудованием и предназначен для перевозки военной техники, личного состава и грузов, что делает его эффективным средством для высадки десанта с парашютами.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Военная техника
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar