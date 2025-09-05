Российские инженеры создали ПЗРК против дронов и вертолётов

Техники России разработали переносной зенитный ракетный комплекс ближнего действия (ПЗРК) для защиты от низколетящих дронов и вертолётов. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель НПО «Кайсант».

«Изделие оснащено специальной связью «Гермес». Система оперативно адаптируется к изменяющимся условиям боя, что делает ПЗРК незаменимым инструментом в арсенале современных вооружённых сил», — говорится в сообщении.

Комплекс оснащён системой наведения на основе машинного зрения и интегрирует современные технологии, что делает его одним из передовых решений в борьбе с дронами. Масса ПЗРК составляет 1,2 кг, дальность захвата цели — 500 метров, а снаряжаемый заряд — ВОГ-25. ПЗРК будет впервые продемонстрирован на Всероссийском слёте операторов боевых беспилотных систем «Дронница» в Великом Новгороде 6–7 сентября.