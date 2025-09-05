Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 08:07

Путин провёл рабочую встречу с губернатором Приморья Кожемяко после ВЭФ

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Президент РФ Владимир Путин, завершив участие в пленарном заседании Восточного экономического форума, провёл встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Встреча Путина и Кожемяко. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

В скором времени президент отправится в один из российских городов, где пройдёт совещание по вопросам строительства двигателей для самолётов.

Ранее Путин отметил рост притока молодёжи на Дальний Восток. По словам главы государства, молодое поколение осознаёт, что будущее России создаётся именно здесь, поэтому и переезжает в этот регион.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Путин
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Дальний Восток
  • Олег Кожемяко
  • Политика России
  • Политика
  • Приморский край
