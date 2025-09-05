Путин провёл рабочую встречу с губернатором Приморья Кожемяко после ВЭФ

Президент РФ Владимир Путин, завершив участие в пленарном заседании Восточного экономического форума, провёл встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Встреча Путина и Кожемяко. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

В скором времени президент отправится в один из российских городов, где пройдёт совещание по вопросам строительства двигателей для самолётов.