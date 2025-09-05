Путин провёл рабочую встречу с губернатором Приморья Кожемяко после ВЭФ
Обложка © ТАСС / Александр Казаков
Президент РФ Владимир Путин, завершив участие в пленарном заседании Восточного экономического форума, провёл встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Встреча Путина и Кожемяко. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»
В скором времени президент отправится в один из российских городов, где пройдёт совещание по вопросам строительства двигателей для самолётов.
Ранее Путин отметил рост притока молодёжи на Дальний Восток. По словам главы государства, молодое поколение осознаёт, что будущее России создаётся именно здесь, поэтому и переезжает в этот регион.