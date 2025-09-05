Президент РФ Владимир Путин завершил свой четырёхдневный визит в Китай, который включал участие в саммите ШОС и присутствие на военном параде в Пекине, после чего принял неожиданное решение направиться не в Москву, а во Владивосток. Об этом пишет китайское издание Baidu, отмечая, что работоспособность российского лидера вызвала восхищение в КНР.

«Как только самолёт Путина вылетел из Пекина, на карте его маршрута появилась дуга, которая потрясла мир. Его авиалайнер взял курс не на Москву», — говорится в публикации.

Обозреватели Baidu подчеркнули, что насыщенная программа визита, включавшая более десятка встреч с мировыми лидерами и подписание ключевых соглашений, логично предполагала возвращение президента в столицу. Выбор маршрута во Владивосток был воспринят как «стратегический сигнал».

В материале подчёркивается, что растущее внимание российского лидера к азиатскому направлению и личное участие в делах Дальнего Востока свидетельствуют о беспрецедентной переориентации внешнеполитического и экономического курса страны.