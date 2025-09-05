Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 07:48

Действия Путина после визита в Пекин восхитили китайцев

Baidu: Путин восхитил КНР решением лететь во Владивосток вместо Москвы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин завершил свой четырёхдневный визит в Китай, который включал участие в саммите ШОС и присутствие на военном параде в Пекине, после чего принял неожиданное решение направиться не в Москву, а во Владивосток. Об этом пишет китайское издание Baidu, отмечая, что работоспособность российского лидера вызвала восхищение в КНР.

«Как только самолёт Путина вылетел из Пекина, на карте его маршрута появилась дуга, которая потрясла мир. Его авиалайнер взял курс не на Москву»,говорится в публикации.

Обозреватели Baidu подчеркнули, что насыщенная программа визита, включавшая более десятка встреч с мировыми лидерами и подписание ключевых соглашений, логично предполагала возвращение президента в столицу. Выбор маршрута во Владивосток был воспринят как «стратегический сигнал».

В материале подчёркивается, что растущее внимание российского лидера к азиатскому направлению и личное участие в делах Дальнего Востока свидетельствуют о беспрецедентной переориентации внешнеполитического и экономического курса страны.

Путин: Решение Китая ввести безвиз для россиян было неожиданным, это знак дружбы
Путин: Решение Китая ввести безвиз для россиян было неожиданным, это знак дружбы

3 сентября в Пекине прошёл грандиозный парад в честь 80-й годовщины завершения Второй мировой войны, главным гостем которого стал президент России. Владимир Путин высоко оценил мероприятие, назвав его «блестящим». В рамках своего визита он провёл встречи с лидерами Китая, Сербии, Словакии, Индонезии, КНДР, Конго, Вьетнама и ряда других стран. По словам главы государства, итоги этой поездки оказались весьма положительными.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Путин
  • Китай
  • Визит Путина в Китай
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar