Действия Путина после визита в Пекин восхитили китайцев
Baidu: Путин восхитил КНР решением лететь во Владивосток вместо Москвы
Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин завершил свой четырёхдневный визит в Китай, который включал участие в саммите ШОС и присутствие на военном параде в Пекине, после чего принял неожиданное решение направиться не в Москву, а во Владивосток. Об этом пишет китайское издание Baidu, отмечая, что работоспособность российского лидера вызвала восхищение в КНР.
«Как только самолёт Путина вылетел из Пекина, на карте его маршрута появилась дуга, которая потрясла мир. Его авиалайнер взял курс не на Москву», — говорится в публикации.
Обозреватели Baidu подчеркнули, что насыщенная программа визита, включавшая более десятка встреч с мировыми лидерами и подписание ключевых соглашений, логично предполагала возвращение президента в столицу. Выбор маршрута во Владивосток был воспринят как «стратегический сигнал».
В материале подчёркивается, что растущее внимание российского лидера к азиатскому направлению и личное участие в делах Дальнего Востока свидетельствуют о беспрецедентной переориентации внешнеполитического и экономического курса страны.
3 сентября в Пекине прошёл грандиозный парад в честь 80-й годовщины завершения Второй мировой войны, главным гостем которого стал президент России. Владимир Путин высоко оценил мероприятие, назвав его «блестящим». В рамках своего визита он провёл встречи с лидерами Китая, Сербии, Словакии, Индонезии, КНДР, Конго, Вьетнама и ряда других стран. По словам главы государства, итоги этой поездки оказались весьма положительными.