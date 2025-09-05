Россияне стали чаще брать кредит на отпуск

В 2025 году 10,2% российских респондентов использовали кредиты для финансирования своего отпуска. Это почти в два раза превышает показатель 2024 года, когда данная цифра составляла 5,8%, сообщает «Газета.ru».

Кроме того, в 2025 году возросла популярность кредитных карт для оплаты отпускных расходов: их использовали 7,6% опрошенных, по сравнению с 4,7% годом ранее. Доля респондентов, прибегавших к альтернативным источникам заёмных средств, также увеличилась – с 3,5% до 6,3%. Различные комбинации вышеуказанных способов финансирования отпуска использовали 3,1% опрошенных против 1,2% в 2024 году. В результате доля тех, кто не использовал заёмные средства для отпуска в 2025 году, снизилась на 12 процентных пунктов и составила 72,8% (в 2024 году – 84,8%).

Анализ сроков потребительских кредитов, оформленных для отпуска, показал увеличение доли кредитов, выданных на срок до одного года (с 57% в 2024 году до 61% в 2025 году) и от одного до двух лет (с 22% до 25% соответственно). При этом доля кредитов, оформленных на срок от двух до трёх лет, уменьшилась с 17% до 10%. Доля кредитов на срок от трёх лет и более осталась неизменной – 4%.

«Кредитные средства могли использоваться для того, чтобы зафиксировать цену путёвки в условиях их удорожания, особенно в сезон, в этом случае граждане не заинтересованы в долгом сроке кредита. Также могло сказаться и снижение ключевой ставки в летний период, что сделало условия по кредитам привлекательнее», — указал эксперт Артём Быков.