Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 08:24

В Днепропетровске объявили предупреждение о химической опасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fred Marie

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fred Marie

Спасатели Днепропетровска официально предупредили жителей города о возможной химической угрозе и рекомендовали закрыть окна. Соответствующее сообщение распространило местное сообщество.

«Сообщается, что спасатели предупреждают о химической опасности и призывают закрыть окна», — сказано в публикации.

Гигантский гриб в небе не на шутку перепугал украинцев
Гигантский гриб в небе не на шутку перепугал украинцев

В России неоднократно предупреждали, что Киев может устроить провокацию с якобы применением ВС РФ химоружия для обвинений Москвы. Сценарий такого спектакля предполагает передачу сфабрикованных доказательств Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщали в РХБЗ.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar