В Днепропетровске объявили предупреждение о химической опасности

«Сообщается, что спасатели предупреждают о химической опасности и призывают закрыть окна», — сказано в публикации.

Гигантский гриб в небе не на шутку перепугал украинцев

В России неоднократно предупреждали, что Киев может устроить провокацию с якобы применением ВС РФ химоружия для обвинений Москвы. Сценарий такого спектакля предполагает передачу сфабрикованных доказательств Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщали в РХБЗ.