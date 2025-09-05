В Днепропетровске объявили предупреждение о химической опасности
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fred Marie
Спасатели Днепропетровска официально предупредили жителей города о возможной химической угрозе и рекомендовали закрыть окна. Соответствующее сообщение распространило местное сообщество.
«Сообщается, что спасатели предупреждают о химической опасности и призывают закрыть окна», — сказано в публикации.
В России неоднократно предупреждали, что Киев может устроить провокацию с якобы применением ВС РФ химоружия для обвинений Москвы. Сценарий такого спектакля предполагает передачу сфабрикованных доказательств Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщали в РХБЗ.