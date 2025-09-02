Мессенджер MAX
2 сентября, 16:41

Гигантский гриб в небе не на шутку перепугал украинцев

Облако в форме огромного гриба напугало жителей Днепропетровска

Обложка © Telegram / Оперативный Днепр

Необычное облако грибовидной формы встревожило жителей украинского Днепропетровска. Кадры явления, которое наводит на нехорошие ассоциации, показывают местные паблики.

Облако в форме гриба в Днепропетровске. Видео © Telegram / Оперативный Днепр

Некоторые пользователи Сети были настолько обеспокоены увиденным, что начали предполагать худшее, вплоть до испытаний ядерного оружия. Однако, как оказалось, это было всего лишь обычное облако — своего рода неожиданный и неуместный розыгрыш природы.

Ранее Life.ru рассказывал об инциденте в Ленинградской области, где легкомоторный самолёт дважды пролетел на опасной высоте над отдыхавшими на пляже людьми. Позже «небесных лихачей» воздушных лихачей задержали правоохранители.

