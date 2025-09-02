Гигантский гриб в небе не на шутку перепугал украинцев
Необычное облако грибовидной формы встревожило жителей украинского Днепропетровска. Кадры явления, которое наводит на нехорошие ассоциации, показывают местные паблики.
Облако в форме гриба в Днепропетровске. Видео © Telegram / Оперативный Днепр
Некоторые пользователи Сети были настолько обеспокоены увиденным, что начали предполагать худшее, вплоть до испытаний ядерного оружия. Однако, как оказалось, это было всего лишь обычное облако — своего рода неожиданный и неуместный розыгрыш природы.
