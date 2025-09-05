Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 08:23

В зоне прицела: Европа боится возможной потери Украиной Славянска и Краматорска

Военэксперт Матюшин: ВС РФ будут двигаться к Краматорску, Славянску и Лиману

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Европейские лидеры внезапно забили тревогу: по сведениям американских СМИ, Россия якобы готовит новый удар в Донбассе. Франция и Германия обсуждают скопление российских войск у Красноармейска (Покровска) — ключевого узла обороны в ДНР. В беседе с «Царьградом» военный эксперт Александр Матюшин заявил, что на этом этапе целью ВС РФ являются Славянск и Краматорск.

Наступление идёт уже давно, и «пробуждение» западных аналитиков запоздало. Главные цели — Краматорск, Славянск и Лиман — давно находятся в зоне прицела российской группировки. Их освобождение откроет путь к установлению контроля над естественными границами Донецкой Народной Республики.

«Вторая, конечно же, немаловажная цель этого наступления освобождение всей территории для ремонта водонасосных станций, после чего станет возможно запитать Донбасс водой. Донбасс, который сейчас «благодаря» действиям Украины стоит на грани гуманитарной катастрофы», — сказал собеседник телеканала.

Наступательные действия ведутся по направлениям Красноармейска (Покровска), Константиновки и Дружковки, а продвижение в Купянске приближает силы к Красному Лиману — укреплённому оплоту украинской обороны, сравнимому по мощи с Авдеевкой. Закрытие «котла» в этом районе станет серьёзным ударом по позициям ВСУ.

«Всё пойдёт как полагается»: Военный эксперт обозначил дальнейшие задачи ВС РФ после успехов в ДНР
«Всё пойдёт как полагается»: Военный эксперт обозначил дальнейшие задачи ВС РФ после успехов в ДНР

Ранее в Минобороны России заявили, что в зоне действий группировки войск «Восток» Донецкая Народная Республика была полностью освобождена от ВСУ. Однако военные эксперты твёрдо уверены, что этим дело не закончится. ВС РФ будут лишь усиливать натиск.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • ЕС
  • Украина
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar