Европейские лидеры внезапно забили тревогу: по сведениям американских СМИ, Россия якобы готовит новый удар в Донбассе. Франция и Германия обсуждают скопление российских войск у Красноармейска (Покровска) — ключевого узла обороны в ДНР. В беседе с «Царьградом» военный эксперт Александр Матюшин заявил, что на этом этапе целью ВС РФ являются Славянск и Краматорск.

Наступление идёт уже давно, и «пробуждение» западных аналитиков запоздало. Главные цели — Краматорск, Славянск и Лиман — давно находятся в зоне прицела российской группировки. Их освобождение откроет путь к установлению контроля над естественными границами Донецкой Народной Республики.

«Вторая, конечно же, немаловажная цель этого наступления — освобождение всей территории для ремонта водонасосных станций, после чего станет возможно запитать Донбасс водой. Донбасс, который сейчас «благодаря» действиям Украины стоит на грани гуманитарной катастрофы», — сказал собеседник телеканала.

Наступательные действия ведутся по направлениям Красноармейска (Покровска), Константиновки и Дружковки, а продвижение в Купянске приближает силы к Красному Лиману — укреплённому оплоту украинской обороны, сравнимому по мощи с Авдеевкой. Закрытие «котла» в этом районе станет серьёзным ударом по позициям ВСУ.