Прокуратура помогла жителю Урала, которому не засчитали два года участия в СВО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Getmilitaryphotos
Жителю Белоярского района, проведшему почти два года в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сначала засчитали только 10 дней службы. Его делом занялась прокуратура. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.
«Налицо – существенное разночтение данных», — написал он.
Каждый военнослужащий имеет льготы, и период участия в боевых действиях на СВО учитывается в трудовом стаже в двойном размере. Для мужчины старше 50 лет это было важно, так как могло приблизить выход на пенсию. Прокуратура подтвердила несоответствие в документах, после чего период участия был засчитан в выслугу лет на льготных условиях.
Ранее в Хакасии вдова участника специальной военной операции столкнулась с необходимостью дважды проводить обряд отпевания супруга. Причиной стали неправомерные действия священнослужителя.