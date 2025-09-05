Прокуратура помогла жителю Урала, которому не засчитали два года участия в СВО

Жителю Белоярского района, проведшему почти два года в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сначала засчитали только 10 дней службы. Его делом занялась прокуратура. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.

Каждый военнослужащий имеет льготы, и период участия в боевых действиях на СВО учитывается в трудовом стаже в двойном размере. Для мужчины старше 50 лет это было важно, так как могло приблизить выход на пенсию. Прокуратура подтвердила несоответствие в документах, после чего период участия был засчитан в выслугу лет на льготных условиях.