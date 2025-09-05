Белый дом анонсировал заявление Трампа для прессы в пятницу вечером

Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением для прессы сегодня, 5 сентября, в 16:00 по местному времени (23:00 мск). Об этом заявили в пресс-службе Белого дома.

Американский лидер выступит в Овальном кабинете. Тема заявления и его длительность пока что не раскрываются.