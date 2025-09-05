Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 08:31

Белый дом анонсировал заявление Трампа для прессы в пятницу вечером

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением для прессы сегодня, 5 сентября, в 16:00 по местному времени (23:00 мск). Об этом заявили в пресс-службе Белого дома.

Американский лидер выступит в Овальном кабинете. Тема заявления и его длительность пока что не раскрываются.

СМИ раскрыли, когда Трамп переименует Пентагон в «министерство войны»
СМИ раскрыли, когда Трамп переименует Пентагон в «министерство войны»

Ранее Трамп заявил о желании провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По словам американского лидера, между ними складывается «очень хороший диалог».

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar