Белый дом анонсировал заявление Трампа для прессы в пятницу вечером
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением для прессы сегодня, 5 сентября, в 16:00 по местному времени (23:00 мск). Об этом заявили в пресс-службе Белого дома.
Американский лидер выступит в Овальном кабинете. Тема заявления и его длительность пока что не раскрываются.
Ранее Трамп заявил о желании провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По словам американского лидера, между ними складывается «очень хороший диалог».