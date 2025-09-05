Концерт Александра Розенбаума в Сургуте отменён без объяснения причин

Концерт российского певца Александра Розенбаума, запланированный на 18 сентября в Сургуте, был внезапно отменён без объяснения причин. Организаторы мероприятия официально уведомили поклонников творчества артиста об отмене выступления, однако не предоставили никаких разъяснений относительно причин такого решения.

«Концерт Александра Розенбаума, запланированный на 18 сентября, отменён», — говорится в сообщении сургутской филармонии.

Также приводится информация и советы для зрителей по возврату билетов. Новый срок проведения концерта пока неизвестен. Организаторы сообщили, что дата переноса будет объявлена позже.

Примечательно, что отмена касается исключительно сургутского концерта — выступление Розенбаума в Ханты-Мансийске, запланированное на другую дату, остаётся в силе согласно ранее объявленному расписанию.