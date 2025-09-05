Европа так и не получила от Трампа ясных заверений по вопросу санкций против России

Несмотря на договорённости с европейскими лидерами, президент США Дональд Трамп не стал брать на себя конкретных обязательств по введению новых санкций против России. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«По словам официальных лиц, присутствовавших на встречах, Трамп не дал чёткого обещания ввести какие-либо новые санкции США», — говорится в материале.

Европейские представители сообщили, что Трамп согласился рассмотреть возможность совместной технической работы с ЕС над новыми ограничениями, включая вторичные санкции. При этом он воздержался от конкретных обещаний. По данным Белого дома, в ходе телефонного разговора американский президент также призвал союзников прекратить закупки российской нефти и усилить экономическое давление на Китай.