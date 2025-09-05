Мессенджер MAX
5 сентября, 09:19

HR-эксперт рассказала, как имя может стать ключом к получению заветной должности

HR-эксперт Лоикова: Работодатели испытывают разные ощущения от имён соискателей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

«Эффект имени» — неожиданный, но рабочий фактор, который влияет на выбор соискателя уже на этапе первичного просмотра резюме. Об этом в интервью «Москве 24» рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

Исследования американских и канадских учёных показали, что звучание имени способно повлиять на решение работодателя. В эксперименте участникам предлагали вакансии с разными требованиями к характеру, после чего просили выбрать кандидатов исключительно по имени. Имена с мягкими, мелодичными звуками — например, с буквами «л», «м», «н» — ассоциировались с дружелюбием и подходили для профессий, где важна коммуникабельность.

Напротив, для ролей, требующих напористости и энергичности, предпочитали имена с твёрдыми согласными — «п», «т», «к». Этот феномен показывает, насколько бессознательно мы связываем звуки с личностными качествами.

По словам Лоиковой, имя — первое, что бросается в глаза при просмотре резюме и может вызвать как положительные, так и отрицательные ассоциации.

«В моей практике были случаи, когда, например, работодатель, листая резюме, останавливался на кандидатах с именем Александр, аргументируя это тем, что был сильный полководец Александр Македонский и такой сотрудник может вести компанию к успеху», – отметила специалист.

Однако избежать возможных стереотипов можно с помощью качественного резюме. Важна структурированность, отсутствие ошибок и профессиональная фотография с открытым взглядом и искренней улыбкой — эти детали формируют благоприятное впечатление.

