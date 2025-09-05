Санкции Европы и США стали причиной гибели 38 млн человек

Односторонние санкции, введённые США и странами ЕС с 1970 года, могли стать причиной гибели 38 миллионов человек в странах глобального Юга. Данную информацию передаёт издание Al Jazeera со ссылкой на работу авторов Джейсона Хикела, Дилана Салливана и Омера Тайяба в журнале The Lancet Global Health.

В материале отмечается, что западные страны десятилетиями используют санкции как инструмент внешнеполитического давления. По данным исследователей, в 1990-х и 2000-х годах под ограничениями одновременно находилось около 30 государств ежегодно.

«Результаты ошеломляют. Авторы установили, что односторонние санкции, введённые США и ЕС с 1970 года, связаны с 38 миллионами смертей», — передаёт издание выводы научной работы.

Исследование также показало, что смертность от последствий санкций в несколько раз превышает прямые людские потери в вооружённых конфликтах. Авторы подчёркивают необходимость пересмотра подходов к применению санкционной политики.