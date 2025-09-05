Демографический ребус: Одних лишь денег недостаточно для повышения рождаемости

Демографический кризис нельзя разрешить одними лишь финансовыми вливаниями. Недостаточно просто раздать деньги родителям, если у них нет времени на детей, сообщил в беседе с радио «Комсомольская правда» экономист Алексей Зубец.

«Однако когда вот просто людям дают деньги, но при этом у них нет свободного времени, они вынуждены ходить на работу, если они возьмут деньги, то количество детей не увеличится. Это ровно то, что мы сейчас видим в нашей жизни», — сказал эксперт.

Зубец подчёркивает, что настоящий демографический подъём возможен лишь тогда, когда уход за детьми становится главной и оплачиваемой работой мамы, а это уже требует резкого повышения уровня жизни многодетных семей.

По его расчётам, для семьи с четырьмя детьми пособия должны достигать порядка 200 тысяч рублей в месяц. В эту сумму входит средняя зарплата матери — около 80 тысяч рублей — плюс выплаты на каждого ребёнка.