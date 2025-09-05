«Снова на одной волне»: На Западе отметили сближение Путина и Трампа из-за Украины

Президент России и США Владимир Путин и Дональд Трамп разделяют убеждение, что именно европейские государства мешают установлению мира в украинском конфликте. Об этом сообщает телеканал CNN.

Обозреватели отмечают, что после встречи на Аляске Трамп снова занял позицию, близкую к Путину, относительно украинского конфликта. Оба лидера, как представляется, сходятся во мнении, что текущие дипломатические попытки урегулировать конфликт не приносят результатов.

«Они снова на одной волне. Президенты США и России теперь делают особый акцент на Европе», — говорится в публикации.