Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
5 сентября, 09:24

«Снова на одной волне»: На Западе отметили сближение Путина и Трампа из-за Украины

Обложка © Kremlin.ru

Президент России и США Владимир Путин и Дональд Трамп разделяют убеждение, что именно европейские государства мешают установлению мира в украинском конфликте. Об этом сообщает телеканал CNN.

Обозреватели отмечают, что после встречи на Аляске Трамп снова занял позицию, близкую к Путину, относительно украинского конфликта. Оба лидера, как представляется, сходятся во мнении, что текущие дипломатические попытки урегулировать конфликт не приносят результатов.

«Они снова на одной волне. Президенты США и России теперь делают особый акцент на Европе», — говорится в публикации.

А вчера Трамп после телефонного разговора с главами государств ЕС опубликовал совместную фотографию с Путиным, сделанную во время переговоров на Аляске в прошлом месяце. На снимке оба лидера смотрят на авиационную группу, состоящую из стратегического бомбардировщика B-2 и истребителей ВВС США.

BannerImage
Наталья Демьянова
