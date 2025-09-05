Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
5 сентября, 10:36

Природа, город и хорошая компания: Захарова дала совет, куда сходить в последний день ВЭФ

Захарова посоветовала посмотреть на природу в последний день ВЭФ

Обложка © Telegram/ МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с Life.ru дала совет, куда стоит сходить в последний день Восточного экономического форума, который проводится во Владивостоке. Вечер она посоветовала провести просто в хорошей компании, а днём — выбраться в город или посмотреть на природу.

Мария Захарова посоветовала, куда сходить в последний день ВЭФ. Видео © Life.ru

«Зависит от времени суток. Если это день и буквально час времени то, наверное, всё-таки посмотреть природу. Посмотреть залив, походить по берегу. Если несколько часов и светло, наверное съездить во Владивосток и посмотреть город», — сказала Захарова.

Ранее Владимир Путин на полях ВЭФ напомнил, что медведь, несомненно, считается традиционным символом России. Однако наша страна является домом и для самого крупного в мире тигра.

Полина Никифорова
