Природа, город и хорошая компания: Захарова дала совет, куда сходить в последний день ВЭФ
Захарова посоветовала посмотреть на природу в последний день ВЭФ
Обложка © Telegram/ МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с Life.ru дала совет, куда стоит сходить в последний день Восточного экономического форума, который проводится во Владивостоке. Вечер она посоветовала провести просто в хорошей компании, а днём — выбраться в город или посмотреть на природу.
Мария Захарова посоветовала, куда сходить в последний день ВЭФ. Видео © Life.ru
«Зависит от времени суток. Если это день и буквально час времени то, наверное, всё-таки посмотреть природу. Посмотреть залив, походить по берегу. Если несколько часов и светло, наверное съездить во Владивосток и посмотреть город», — сказала Захарова.
Ранее Владимир Путин на полях ВЭФ напомнил, что медведь, несомненно, считается традиционным символом России. Однако наша страна является домом и для самого крупного в мире тигра.