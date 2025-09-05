Песков: РФ никогда не собиралась разворачиваться с Востока, это было бы ошибкой

Россия не планирует сворачивать сотрудничество со странами Востока — это стало бы серьёзной ошибкой. Такую позицию в интервью AиФ озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме-2025 (ВЭФ).

По его словам, Россия исторически развивает отношения с этим регионом, и текущая внешняя политика лишь продолжает эту линию. Песков подчеркнул, что в современном мире всё больше стран выступают за многополярный миропорядок и отказ от диктата отдельных государств.

«Так нельзя сказать. Документально, во-первых, ничего не оформлялось, никакие повороты документально оформить невозможно. Потом никуда Россия разворачиваться не собирается, это было бы ошибкой. Она, собственно, и была на Востоке», — ответил он.

Представитель Кремля также отметил, что страны Глобального Юга объединяются вокруг принципов справедливости и Устава ООН. Россия активно развивает партнёрство не только с Китаем, но и с другими государствами региона, которые заинтересованы в равноправном сотрудничестве. По словам Пескова, Москва готова к диалогу со всеми, кто разделяет подходы к созданию более сбалансированной системы международных отношений.