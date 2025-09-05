«Защитники Отечества» передали ветеранам СВО с инвалидностью более 330 автомобилей

Государственный фонд «Защитники Отечества» предоставил ветеранам СВО с тяжёлой инвалидностью более 330 автомобилей с ручным управлением и улучшил жилищные условия для свыше 1800 человек, адаптировав их дома. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщила статс-секретарь, заместитель министра обороны и глава фонда Анна Цивилёва.

«За два года мы выдали более 330 автомобилей с ручным управлением защитникам с тяжёлой инвалидностью, адаптировали свыше 1800 квартир и домов, обеспечили более 2000 средств технической реабилитации», — подчеркнула Цивилёва.







Она отметила, что фонд создал уникальную систему социального сопровождения с индивидуальным подходом к каждому ветерану. Инициатива по предоставлению автомобилей, поддержанная президентом России, предназначена для военнослужащих с парной ампутацией нижних конечностей или передвигающихся на колясках. Каждый получатель транспортного средства проходит бесплатное обучение управлению автомобилем с ручной системой контроля.

Проект является частью комплексной программы реабилитации, включающей также обеспечение адаптивной одеждой и психологическую поддержку. Опыт фонда планируется масштабировать на другие категории нуждающихся в социальном сопровождении.