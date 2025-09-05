«Знала, за кого выходит»: Звезда «Улиц разбитых фонарей» раскрыл секрет 20-летнего брака

Актёр Олег Андреев давно знаком зрителям как лейтенант Андрей Рыданов из девятого сезона культового сериала «Улицы разбитых фонарей». Однако роли «в погонах» ему приелись и теперь хочется чего-то нового. Об этом актёр рассказал в беседе с Леди Mail.

«Иногда бросаю себе вызовы в профессии, например, мне бы хотелось попробовать себя в ситкомах. Они ведь своеобразные: там свои скорости, необычные персонажи, надо долго держать образ — словом, жанр жёсткий, требует определённых актёрских навыков», — сказал артист.

Личная жизнь актера также заслуживает внимания. Уже два десятилетия он счастлив в браке с Анастасией, с которой воспитывает троих детей. По словам Андреева, залог гармонии — уважение и принятие партнёра таким, какой он есть. Особую благодарность артист выражает супруге за понимание его профессии с её непредсказуемыми сменами и постоянными поездками.

«Жена знала, за кого выходит замуж, как у нас всё будет, — я ничего про себя не скрывал», — добавил Андреев.