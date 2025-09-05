Париж оказался крайне неудачным местом для проведения саммита «коалиции желающих». Такую оценку выразил обозреватель Анатоль Ливен в материале для американского издания Responsible Statecraft (RS).

«Париж оказался крайне неудачным местом для проведения саммита европейской «коалиции желающих» для обсуждения поддержки Украины на этой неделе. Через пять дней после встречи во Франции вполне может не быть правительства», — написал Ливен.

Журналист напомнил, что премьер-министр страны Франсуа Байру вынесет на голосование вопрос о доверии правительству 8 сентября в связи с планами по резкому сокращению госрасходов на фоне роста военных. По его словам, профсоюзы уже пообещали ответить на это забастовкой 18 сентября.

Ливен добавил, что в случае поражения Байру и его отставки Франция столкнётся с третьим правительственным кризисом за год. Эксперт усомнился, что страна в подобной политической и финансовой ситуации может серьёзно планировать дорогостоящее и рискованное военное развёртывание вдали от собственных границ.