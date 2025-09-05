Совещание участников так называемой «коалиции желающих» в Париже выявило разногласия среди стран Евросоюза по вопросу отправки войск на территорию Украины. Об этом сообщила австрийская газета Kurier.

По мнению издания, тот факт, что остаётся много вопросов касательно отправки военных, объясняется сложной ситуацией, в которой оказались некоторые партнёры по коалиции. В некоторых европейских столицах в последние недели наметилось желание избегать этой темы.

Примером, по словам журналистов Kurier, является Франция, где оппозиционные партии активно протестуют против возможной отправки военных на Украину. Италия, по мнению автора статьи, также не рассматривается как надёжный партнёр из-за отказа Рима участвовать в деятельности, связанной с миротворческими силами.