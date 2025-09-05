Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
5 сентября, 11:23

Дачникам внимание! Террористы, сбежавшие из СИЗО на Урале, могут прятаться в загородных домах

ФСИН: Сбежавшие из СИЗО в Екатеринбурге террористы могут скрываться на дачах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksey Demin

Двое заключённых, сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге 1 сентября, могут скрываться на территориях садоводческих товариществ Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН региона.

Сбежавший заключённые Александр Черепанов* и Иван Корюков*. Фото © МВД РФ

«Имеется информация, что совершившие побег граждане Корюков* Иван Андреевич, 14.10.2000, <…> Черепанов* Александр Васильевич, 25.03.2001, <…> могут скрываться на территории садоводческих товариществ (на дачах, приусадебных участках)», — говорится в сообщении.

Жителям Свердловской области рекомендовано проявлять бдительность при посещении приусадебных участков и дач. Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски и уточняют возможные маршруты скрывающихся заключённых.

Напомним, что 1 сентября из СИЗО № 1 Екатеринбурга сбежало двое осуждённых. Изолятор был построен ещё в 1828 году, и в старом здании имелись проблемы с коммуникациями, которые теоретически могли быть использованы заключёнными для побега.

* Внесены в реестр террористов и экстремистов.

Милена Скрипальщикова
