Дачникам внимание! Террористы, сбежавшие из СИЗО на Урале, могут прятаться в загородных домах

Двое заключённых, сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге 1 сентября, могут скрываться на территориях садоводческих товариществ Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН региона.

Сбежавший заключённые Александр Черепанов* и Иван Корюков*. Фото © МВД РФ

«Имеется информация, что совершившие побег граждане Корюков* Иван Андреевич, 14.10.2000, <…> Черепанов* Александр Васильевич, 25.03.2001, <…> могут скрываться на территории садоводческих товариществ (на дачах, приусадебных участках)», — говорится в сообщении.

Жителям Свердловской области рекомендовано проявлять бдительность при посещении приусадебных участков и дач. Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски и уточняют возможные маршруты скрывающихся заключённых.

Напомним, что 1 сентября из СИЗО № 1 Екатеринбурга сбежало двое осуждённых. Изолятор был построен ещё в 1828 году, и в старом здании имелись проблемы с коммуникациями, которые теоретически могли быть использованы заключёнными для побега.