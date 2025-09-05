Аглая Тарасова будет сидеть в элитной квартире за 125 млн, если её отправят под домашний арест
Аглая Тарасова. © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aglayatarasova
Актриса Аглая Тарасова, если её отправят под домашний арест по делу о контрабанде наркотиков, будет находиться в своей квартире, расположенной в элитном районе центра Москвы. Об этом сообщает SHOT.
Согласно информации телеграм-канала, три года назад актриса приобрела трёхкомнатную квартиру площадью 139 кв. м на Малой Никитской улице в ипотеку. Стоимость подобного жилья в этом районе оценивается примерно в 125 миллионов рублей.
Как ранее сообщал Life.ru, на звезду «Холопа» и «Беспринципных» завели уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. Её задержали с гашишным маслом в аэропорту Домодедово после возвращения из Израиля. В вейпе артистки нашли 0,4 грамма гашиша. Адвокат раскрыл, какое наказание грозит актрисе за такой вес.