Аглая Тарасова будет сидеть в элитной квартире за 125 млн, если её отправят под домашний арест

Актриса Аглая Тарасова, если её отправят под домашний арест по делу о контрабанде наркотиков, будет находиться в своей квартире, расположенной в элитном районе центра Москвы. Об этом сообщает SHOT.

Как ранее сообщал Life.ru, на звезду «Холопа» и «Беспринципных» завели уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. Её задержали с гашишным маслом в аэропорту Домодедово после возвращения из Израиля. В вейпе артистки нашли 0,4 грамма гашиша. Адвокат раскрыл, какое наказание грозит актрисе за такой вес.