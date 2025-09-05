На бывшем сайте матери Аглаи Тарасовой продают марихуану
Аглая Тарасова и Ксения Рапопорт. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Бывший официальный сайт матери актрисы Аглаи Тарасовой, пойманной с наркотиками в Домодедово, превратился в площадку для торговли марихуаной. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Скриншот главной страницы сайта. Фото © Telegram / Mash
Как выяснилось, после истечения срока регистрации домен Ксении Раппорорт заняли злоумышленники, разместившие на нём предложения о продаже запрещённых веществ под видом «пахучей травы». Доступ к ресурсу на территории России заблокирован Роскомнадзором, однако за пределами РФ сайт остаётся активным.
Напомним, дочь Раппопорт Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово. В вейпе, принадлежащем актрисе, было найдено примерно 0,4 грамма гашиша. На звезду «Холопа» и «Беспринципных» завели уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. Парень Тарасовой Антон Филипенко прокомментировал её задержание.