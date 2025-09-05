Синоптик предупредил о «радиационных» туманах в европейской части России

В европейской части России пришли ночные заморозки и «радиационные» туманы. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он уточнил, что «радиационный» туман возникает из-за охлаждения земной поверхности и нижнего слоя воздуха до точки росы, из-за чего конденсируется водяной пар.

«В ночь на пятницу температура в Москве составила плюс 10,5 градуса. Самым холодным местом оказался Волоколамск — плюс 4,5 градуса», — сказал он.

По словам синоптика, в Центральной России сильнее всего похолодало в Калужской области (Жиздра, плюс 2,9 градуса), Тверской области (Старица, плюс 3,2 градуса) и Смоленской области (Вязьма, плюс 3,2 градуса). Прохладные ночи на Русской равнине, Урале и в Сибири вызвали образование осенних «радиационных» туманов с видимостью менее 1000 метров.