Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
5 сентября, 11:30

Синоптик предупредил о «радиационных» туманах в европейской части России

Обложка © Life.ru

В европейской части России пришли ночные заморозки и «радиационные» туманы. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он уточнил, что «радиационный» туман возникает из-за охлаждения земной поверхности и нижнего слоя воздуха до точки росы, из-за чего конденсируется водяной пар.

«В ночь на пятницу температура в Москве составила плюс 10,5 градуса. Самым холодным местом оказался Волоколамск — плюс 4,5 градуса», — сказал он.

По словам синоптика, в Центральной России сильнее всего похолодало в Калужской области (Жиздра, плюс 2,9 градуса), Тверской области (Старица, плюс 3,2 градуса) и Смоленской области (Вязьма, плюс 3,2 градуса). Прохладные ночи на Русской равнине, Урале и в Сибири вызвали образование осенних «радиационных» туманов с видимостью менее 1000 метров.

От смерчей на юге до заморозков на Урале: Россиян предупредили о погодных аномалиях в сентябре
Ранее сообщалось, что в столичном регионе в ближайшие дни ожидается потепление благодаря «раскрытию» бабьего лета. На смену затяжной прохладе постепенно придёт тёплый антициклон, который обеспечит возвращение условий, близких к летним.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Погода
  • Евгений Тишковец
  • Общество
