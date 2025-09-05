Мессенджер MAX
Регион
5 сентября, 11:45

На территорию российского региона 13 сентября упадёт часть ракеты весом до 6 тонн

В Тюменской области 13 сентября упадёт фрагмент ракеты Глонасс-К весом до 6 тонн

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vera Larina

13 сентября в Уватском районе Тюменской области ожидается приземление отработавшей ступени ракеты-носителя после запуска с космодрома Плесецк спутника «Глонасс-К» №18Л. Место падения — специально рассчитанная зона в труднодоступной болотистой местности, безопасная для населения. Об этом сообщает информационный центр региона.

Специалисты заранее провели тщательные расчёты и определили координаты района падения, который характеризуется полным отсутствием населённых пунктов, транспортных артерий и какой-либо инфраструктуры в радиусе нескольких десятков километров. Вес отделяющейся конструкции составляет от 2,7 до 6 тонн в зависимости от типа блока.

«В целях безопасности администрация Уватского округа просит граждан воздержаться от посещения указанного района падения 13 сентября», — говорится в сообщении информационного центра.

Власти гарантируют, что все необходимые меры для обеспечения безопасности населения и мониторинга ситуации были приняты заранее в тесном взаимодействии с профильными структурами Роскосмоса.

Ранее сообщалось, что космический грузовой корабль «Прогресс МС-30» успешно скорректировал орбиту Международной космической станции (МКС), подняв её на 1,7 километра. Теперь станция находится на высоте 416,7 километра над Землёй. Эта процедура является стандартной и необходима для компенсации воздействия земного притяжения, которое постепенно снижает высоту орбиты МКС.

