На территорию российского региона 13 сентября упадёт часть ракеты весом до 6 тонн

13 сентября в Уватском районе Тюменской области ожидается приземление отработавшей ступени ракеты-носителя после запуска с космодрома Плесецк спутника «Глонасс-К» №18Л. Место падения — специально рассчитанная зона в труднодоступной болотистой местности, безопасная для населения. Об этом сообщает информационный центр региона.

Специалисты заранее провели тщательные расчёты и определили координаты района падения, который характеризуется полным отсутствием населённых пунктов, транспортных артерий и какой-либо инфраструктуры в радиусе нескольких десятков километров. Вес отделяющейся конструкции составляет от 2,7 до 6 тонн в зависимости от типа блока.

«В целях безопасности администрация Уватского округа просит граждан воздержаться от посещения указанного района падения 13 сентября», — говорится в сообщении информационного центра.

Власти гарантируют, что все необходимые меры для обеспечения безопасности населения и мониторинга ситуации были приняты заранее в тесном взаимодействии с профильными структурами Роскосмоса.