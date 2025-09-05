18-летняя жена режиссёра Горобца поступила на первый курс
18-летняя жена режиссёра Марка Горобца стала студенткой Высшей школы экономики
Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Юная супруга режиссёра Марка Горобца Александрина Олексюк поступила в НИУ ВШЭ. Девушка поделилась радостью в соцсетях, опубликовав серию снимков со студенческим билетом.
Поступившая в вуз Александрина Олексюк. Фото © Telegram / Александрина Олексюк
«Я поступила в ВШЭ! Пришла за новыми знаниями и свершениями, надеюсь на лучший результат. Поздравляю всех причастных с праздником! Пожелайте удачи», — рассказала девушка.
Напомним, в конце минувшего года Марк Горобец связал себя узами брака с 18-летней актрисой Александриной Олексюк. Видео с торжества новобрачных появились в их социальных сетях.