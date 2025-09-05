18-летняя жена режиссёра Горобца поступила на первый курс

Юная супруга режиссёра Марка Горобца Александрина Олексюк поступила в НИУ ВШЭ. Девушка поделилась радостью в соцсетях, опубликовав серию снимков со студенческим билетом.

Поступившая в вуз Александрина Олексюк. Фото © Telegram / Александрина Олексюк

«Я поступила в ВШЭ! Пришла за новыми знаниями и свершениями, надеюсь на лучший результат. Поздравляю всех причастных с праздником! Пожелайте удачи», — рассказала девушка.