Стали известны планы США по созданию буферной зоны на Украине
NBC: США могут взять на себя мониторинг буферной зоны на Украине
Соединённые Штаты рассматривают возможность взять на себя ответственность за мониторинг буферной зоны на территории Украины в рамках будущего мирного урегулирования. Этот план предполагает создание демилитаризованной зоны, которая послужит разделителем между российскими и украинскими силами, тем самым предотвращая возобновление конфликта, сообщает NBC News.
По имеющейся информации, США рассматривают возможность создания буферной зоны, которая могла бы быть обеспечена силами стран вне НАТО, чтобы удовлетворить требования России. Для наблюдения за этой зоной планируется задействовать американские беспилотники, спутники и другие разведывательные ресурсы в сотрудничестве с союзниками.
Ранее в Болгарии, Румынии и Италии сообщили об отказе от отправки военного контингента на Украину. Они намерены помогать посредством логистики и обучения. Кроме того, София совместно с Бухарестом и Анкарой планирует создать черноморский центр безопасности.