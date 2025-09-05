Мессенджер MAX
5 сентября, 12:07

Стали известны планы США по созданию буферной зоны на Украине

NBC: США могут взять на себя мониторинг буферной зоны на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yaya Ernst

Соединённые Штаты рассматривают возможность взять на себя ответственность за мониторинг буферной зоны на территории Украины в рамках будущего мирного урегулирования. Этот план предполагает создание демилитаризованной зоны, которая послужит разделителем между российскими и украинскими силами, тем самым предотвращая возобновление конфликта, сообщает NBC News.

По имеющейся информации, США рассматривают возможность создания буферной зоны, которая могла бы быть обеспечена силами стран вне НАТО, чтобы удовлетворить требования России. Для наблюдения за этой зоной планируется задействовать американские беспилотники, спутники и другие разведывательные ресурсы в сотрудничестве с союзниками.

WSJ: США помогли разработать план развёртывания европейских войск на Украине
Ранее в Болгарии, Румынии и Италии сообщили об отказе от отправки военного контингента на Украину. Они намерены помогать посредством логистики и обучения. Кроме того, София совместно с Бухарестом и Анкарой планирует создать черноморский центр безопасности.

Мария Любицкая
