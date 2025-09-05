Костин заявил, что больше не гадает на кофейной гуще из-за ключевой ставки

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что больше не занимается «гаданием на кофейной гуще» и ожидает, что Центральный банк снизит ключевую ставку. Он поделился этим мнением с журналистами в рамках Восточного экономического форума.

«Я перестал гадать на кофейной гуще. Для этого есть совет директоров Центрального банка. Я ожидаю снижения, 1 или 2%», — сказал он.

Костин заявил, что регулятор успешно применяет выбранные инструменты для снижения инфляции, включая ключевую ставку. По его словам, достигнутые результаты позволяют перейти к её понижению. Скорость этого процесса будет определяться анализом данных Центробанком, который обладает более полной информацией для оценки ситуации.