Костин заявил, что больше не гадает на кофейной гуще из-за ключевой ставки
Обложка © РИА Новости / Александр Кряжев
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что больше не занимается «гаданием на кофейной гуще» и ожидает, что Центральный банк снизит ключевую ставку. Он поделился этим мнением с журналистами в рамках Восточного экономического форума.
«Я перестал гадать на кофейной гуще. Для этого есть совет директоров Центрального банка. Я ожидаю снижения, 1 или 2%», — сказал он.
Костин заявил, что регулятор успешно применяет выбранные инструменты для снижения инфляции, включая ключевую ставку. По его словам, достигнутые результаты позволяют перейти к её понижению. Скорость этого процесса будет определяться анализом данных Центробанком, который обладает более полной информацией для оценки ситуации.
Ранее в ЦБ сообщили, что в случае замедления инфляции в отечественной экономике ключевая ставка может составить 10,5-11,5 процента к началу следующего года и 7,5-8,5 процента к 2027 году. Регулятор допускает, что в случае неблагоприятного развития событий ключевая ставка может вырасти до 16-18% в 2026 году.