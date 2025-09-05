Мессенджер MAX
5 сентября, 12:04

Финансовая крепость: Аналитики узнали, сколько денег россияне откладывают ежемесячно

Исследование: Семьям из Москвы и Петербурга удаётся успешнее копить деньги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Более половины граждан страны регулярно откладывают деньги, формируя финансовую «подушку безопасности» на будущее. При этом в 58% случаев средствами заведуют именно женщины. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на исследование.

Особенно усердно копят жители мегаполисов: в Москве и Санкт-Петербурге накопления формируют 83% семей, а в Екатеринбурге — 81%. В то же время в Самаре, Омске и Ростове процент тех, кто откладывает, существенно ниже — от 60 до 68%. Основные препятствия на пути к финансовой стабильности — недостаток дохода и отсутствие системности в расходах.

Из тех, кто всё же делает сбережения, почти 40% ежемесячно откладывают от 10 до 20 тысяч рублей. Ещё треть пока ограничивается суммами ниже 10 тысяч, а около пятой части удаётся копить по 20–30 тысяч рублей и выше.

Что же становится целью накоплений? По равной доле (по 33%) россияне планируют важные покупки и непредвиденные траты. Треть думает о приобретении автомобиля, четверть — о ремонте или улучшении жилья, а каждый десятый мечтает о путешествии.

«Не умеем откладывать»: Виктор Рыбин объяснил, почему продолжает работать в 63 года

Ранее ещё один опрос показал, что почти 40% россиян не имеют вообще никаких накоплений. При этом те, у кого отложены кое-какие деньги, могут прожить на них всего четыре месяца. Однако исследователи считают, что граждане стали внимательнее следить за своими финансами.

Владимир Озеров
