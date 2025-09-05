Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе за космические деньги

Культовый световой меч Дарта Вейдера из оригинальной трилогии «Звёздных войн» установил мировой рекорд на аукционе, достигнув космической стоимости в 3,654 млн долларов (297 млн рублей). Торги были организованы 4 сентября аукционным домом Propstore в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Исторический артефакт, использовавшийся во время съёмок «Империя наносит ответный удар» (1980) и «Возвращение джедая» (1983), превзошёл все ожидания экспертов, изначально оценивавших лот в 1-3 млн долларов. Финальная ставка составила 2,9 млн долларов, а с учётом комиссии аукционного дома итоговая сумма достигла рекордного значения — 3,654 млн долларов.

«Подлинные световые мечи из оригинальной трилогии фильмов встречаются крайне редко. Для Propstore большая честь представить этот исторический артефакт», — отметил главный операционный директор Брэндон Алинджер.

Аукцион также представил другие уникальные лоты: световой меч Энакина Скайуокера из приквелов был продан за 126 тысяч долларов (почти вдвое выше эстимейта), кнут и ремень Индианы Джонса из «Последнего крестового похода» и флейта капитана Пикара из «Звёздного пути: Следующее поколение».