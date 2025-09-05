Задержанные два месяца назад в Баку журналисты Sputnik встретились с родными
Омбудсмен в Баку: Задержанные журналисты Sputnik встретились с родными
Задержанные в Азербайджане российские граждане, включая журналистов агентства Sputnik Азербайджан, смогли встретиться со своими родными. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека республики.
«Очередная встреча с родными состоялась на днях», — передаёт РИА «Новости».
Это произошло спустя более двух месяцев после задержания россиян в Баку. В аппарате азербайджанского омбудсмена Сабины Алиевой подчеркнули, что условия содержания задержанных находятся под постоянным контролем Национальной превентивной группы, представители которой регулярно работают с членами семей и обеспечивают соблюдение их прав в соответствии с местным законодательством.
По информации уполномоченного по правам человека, задержанные россияне не жаловались на условия содержания или обращение со стороны правоохранительных органов. В то же время гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв неоднократно требовал освобождения журналистов.
Ранее российские власти выразили мнение, что решение вопроса о гражданах РФ, находящихся под стражей в Азербайджане, способно укрепить сотрудничество между странами. Приоритетом остаётся соблюдение законных процедур и защита интересов россиян. При этом МИД РФ поддерживает постоянный контакт с правоохранительными органами и родственниками задержанных.