Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 12:22

Задержанные два месяца назад в Баку журналисты Sputnik встретились с родными

Омбудсмен в Баку: Задержанные журналисты Sputnik встретились с родными

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Задержанные в Азербайджане российские граждане, включая журналистов агентства Sputnik Азербайджан, смогли встретиться со своими родными. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека республики.

«Очередная встреча с родными состоялась на днях», — передаёт РИА «Новости».

Это произошло спустя более двух месяцев после задержания россиян в Баку. В аппарате азербайджанского омбудсмена Сабины Алиевой подчеркнули, что условия содержания задержанных находятся под постоянным контролем Национальной превентивной группы, представители которой регулярно работают с членами семей и обеспечивают соблюдение их прав в соответствии с местным законодательством.

По информации уполномоченного по правам человека, задержанные россияне не жаловались на условия содержания или обращение со стороны правоохранительных органов. В то же время гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв неоднократно требовал освобождения журналистов.

Арестованный в Баку россиянин женился на своей девушке в СИЗО
Арестованный в Баку россиянин женился на своей девушке в СИЗО

Ранее российские власти выразили мнение, что решение вопроса о гражданах РФ, находящихся под стражей в Азербайджане, способно укрепить сотрудничество между странами. Приоритетом остаётся соблюдение законных процедур и защита интересов россиян. При этом МИД РФ поддерживает постоянный контакт с правоохранительными органами и родственниками задержанных.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Азербайджан
  • Журналисты
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar