Задержанные два месяца назад в Баку журналисты Sputnik встретились с родными

Задержанные в Азербайджане российские граждане, включая журналистов агентства Sputnik Азербайджан, смогли встретиться со своими родными. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека республики.

«Очередная встреча с родными состоялась на днях», — передаёт РИА «Новости».

Это произошло спустя более двух месяцев после задержания россиян в Баку. В аппарате азербайджанского омбудсмена Сабины Алиевой подчеркнули, что условия содержания задержанных находятся под постоянным контролем Национальной превентивной группы, представители которой регулярно работают с членами семей и обеспечивают соблюдение их прав в соответствии с местным законодательством.

По информации уполномоченного по правам человека, задержанные россияне не жаловались на условия содержания или обращение со стороны правоохранительных органов. В то же время гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв неоднократно требовал освобождения журналистов.