4 сентября, 04:16

Захарова прокомментировала возможность освобождения граждан России в Азербайджане

Захарова: Москва считает освобождение россиян в Баку важным шагом

Обложка © Telegram / МИД России

Российские власти считают, что решение вопроса о гражданах РФ, находящихся под стражей в Азербайджане, способно укрепить сотрудничество между странами. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Она подчеркнула, что приоритетом остаётся соблюдение законных процедур и защита интересов россиян. По её словам, МИД РФ поддерживает постоянный контакт с правоохранительными органами и родственниками задержанных, оказывает помощь в финансировании работы адвокатов по запросам граждан и организовал три визита консульских сотрудников к россиянам в СИЗО Баку.

«Подчёркиваем: освобождение российских граждан является важным шагом на пути к нормализации в отношениях между Россией и Азербайджаном», — сказала дипломат.

Соколы Алиева: как Россия поставила на место «уважаемых бизнесменов», отжимавших миллиарды
А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не проводил предметные переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в Пекине. Сам президент России рассказал о кратком общении с Алиевым в ходе мероприятия. По его словам, их диалог ограничился несколькими фразами приветственного характера.

