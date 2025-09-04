Захарова прокомментировала возможность освобождения граждан России в Азербайджане
Захарова: Москва считает освобождение россиян в Баку важным шагом
Обложка © Telegram / МИД России
Российские власти считают, что решение вопроса о гражданах РФ, находящихся под стражей в Азербайджане, способно укрепить сотрудничество между странами. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Она подчеркнула, что приоритетом остаётся соблюдение законных процедур и защита интересов россиян. По её словам, МИД РФ поддерживает постоянный контакт с правоохранительными органами и родственниками задержанных, оказывает помощь в финансировании работы адвокатов по запросам граждан и организовал три визита консульских сотрудников к россиянам в СИЗО Баку.
«Подчёркиваем: освобождение российских граждан является важным шагом на пути к нормализации в отношениях между Россией и Азербайджаном», — сказала дипломат.
А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не проводил предметные переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в Пекине. Сам президент России рассказал о кратком общении с Алиевым в ходе мероприятия. По его словам, их диалог ограничился несколькими фразами приветственного характера.