Захарова прокомментировала возможность освобождения граждан России в Азербайджане

Российские власти считают, что решение вопроса о гражданах РФ, находящихся под стражей в Азербайджане, способно укрепить сотрудничество между странами. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Она подчеркнула, что приоритетом остаётся соблюдение законных процедур и защита интересов россиян. По её словам, МИД РФ поддерживает постоянный контакт с правоохранительными органами и родственниками задержанных, оказывает помощь в финансировании работы адвокатов по запросам граждан и организовал три визита консульских сотрудников к россиянам в СИЗО Баку.