Песков: Telegram и WhatsApp должны остаться в России для конкуренции с MAX
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Emre Akkoyun
Иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp должны продолжить работу в России, чтобы отечественная платформа MAX имела конкуренцию на рынке. Об этом на полях ВЭФ заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Они должны остаться в России. У MAX должна быть конкуренция. Без конкуренции MAX не сможет развиваться, я в этом убеждён», — сказал он ТАСС.
Так представитель Кремля ответил на вопрос о необходимости присутствия иностранных мессенджеров в РФ. По его словам, конкуренция со стороны Telegram и WhatsApp способствует развитию отечественных сервисов, в том числе национального мессенджера MAX.
Напомним, накануне стало известно, что число пользователей национального мессенджера MAX превысило 30 миллионов. Суточное количество звонков на платформе достигло восьми миллионов, что в десятки раз выше показателей июля этого года. Также отмечается, что с момента запуска сервиса пользователи отправили более 1 миллиарда сообщений.