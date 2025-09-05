Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
5 сентября, 12:30

Кадышевой предложили взобраться на «бизнес Олимп» после покорения музыкального

Продюсер Рудченко: Кадышева могла бы начать продавать веночки или ободочки

Надежда Кадышева. Обложка © РИА Новости / Станислав Жданов

Надежда Кадышева. Обложка © РИА Новости / Станислав Жданов

Певица Надежда Кадышева может эффективно использовать возросшую популярность, превратив любовь фанатов в источник дохода через продажу тематических аксессуаров. Об этом заявил «Абзацу» продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

Речь идёт о традиционных элементах народного костюма, которые позволят фанатам не просто слушать музыку, но и визуально ассоциироваться с кумиром. Такой мерч — привычный ход для многих звёзд, стремящихся укрепить связь с аудиторией и одновременно монетизировать свой имидж.

«Надежда Кадышева может использовать свою популярность для продаж определённых элементов народного костюма. Например, веночков или ободочков», — считает Рудченко.

Ранее Life.ru рассказывал, что Надежда Кадышева продаёт билет в VIP-ложу на своих концертах за 400 тысяч рублей. Однако это проходка не для одного человека, а для группы из десяти. У них будут свои места на парковке, а также личные официанты.

