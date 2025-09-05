Кадышевой предложили взобраться на «бизнес Олимп» после покорения музыкального

Певица Надежда Кадышева может эффективно использовать возросшую популярность, превратив любовь фанатов в источник дохода через продажу тематических аксессуаров. Об этом заявил «Абзацу» продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

Речь идёт о традиционных элементах народного костюма, которые позволят фанатам не просто слушать музыку, но и визуально ассоциироваться с кумиром. Такой мерч — привычный ход для многих звёзд, стремящихся укрепить связь с аудиторией и одновременно монетизировать свой имидж.

«Надежда Кадышева может использовать свою популярность для продаж определённых элементов народного костюма. Например, веночков или ободочков», — считает Рудченко.