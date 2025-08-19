«Чтобы дети знали»: Хит Кадышевой хотят внести в школьную программу
С 1 сентября на уроках музыки российские школьники смогут изучать творчество современных исполнителей патриотических песен, в том числе Ярослава Дронова (Shaman) и Олега Газманова. Однако этот перечень необходимо расширить, добавив композицию Надежды Кадышевой «Веночек», полагает депутат Госдумы Михаил Романов.
«Я считаю, что песня Кадышевой «Веночек» может быть допустима к введению в школьную программу на уроках музыки в зависимости от класса и возрастной группы. <...> Патриотические песни и песни военных лет должны быть в обязательной школьной программе, чтобы дети знали культурное наследие своей страны», — отметил парламентарий в беседе с изданием «Абзац».
Напомним, ранее в Госдуме предложили включить в школьную программу песни Олега Газманова и Shaman, чтобы ученики 1-8 классов изучали патриотические композиции современных авторов. Позже Газманов поддержал изучение патриотических песен в школах.