Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

5 сентября, 12:43

Новичок «Краснодара» Пальцев поделился планами на предстоящий сезон

Валентин Пальцев. Обложка © Сайт ФК «Краснодар»

Центральный защитник Валентин Пальцев, недавно перебравшийся из махачкалинского «Динамо» в ряды «Краснодара», поделился своими амбициями и карьерными планами. Предаваться мечтам после подписания контракта он не намерен, сообщает «Чемпионат».

Журналисты спросили 24-летнего игрока, какую цель он ставит перед собой после перехода в стан «быков».

«Я хочу стать чемпионом России. Будем добиваться второй победы в чемпионате подряд для «Краснодара», — ответил футболист.

За махачкалинское «Динамо» в нынешнем сезоне Пальцев провёл десять матчей во всех турнирах. Защитник даже сумел записать себе в актив один забитый мяч.

Напомним, что 4 сентября «Краснодар» подтвердил переход Валентина Пальцева на правах аренды с обязательством выкупа по окончании сезона. В новой команде защитник будет выступать под номером 17. Контракт рассчитан до 30 июня 2030 года.

Владимир Озеров
  • ФК Краснодар
  • Футбол
  • Спорт
