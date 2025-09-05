Новичок «Краснодара» Пальцев поделился планами на предстоящий сезон

Центральный защитник Валентин Пальцев, недавно перебравшийся из махачкалинского «Динамо» в ряды «Краснодара», поделился своими амбициями и карьерными планами. Предаваться мечтам после подписания контракта он не намерен, сообщает «Чемпионат».

Журналисты спросили 24-летнего игрока, какую цель он ставит перед собой после перехода в стан «быков».

«Я хочу стать чемпионом России. Будем добиваться второй победы в чемпионате подряд для «Краснодара», — ответил футболист.

За махачкалинское «Динамо» в нынешнем сезоне Пальцев провёл десять матчей во всех турнирах. Защитник даже сумел записать себе в актив один забитый мяч.