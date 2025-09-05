Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 13:18

«Задачи поставлены»: Военкор оценил перспективы освобождения Одессы и Николаева

Военкор Линин: Генштаб ВС РФ может включить Одессу и Николаев в зону СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Для Киева и команды Владимира Зеленского вооружённый конфликт остаётся скорее инструментом имиджа, нежели реальной угрозой. Личный риск для главы украинского режима минимален — он оценивает только те опасности, которые могут появиться после прекращения боевых действий. Потому и инициатив по деэскалации от него ждать не стоит, утверждает военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин в интервью 360.ru.

«Однако для России всё серьёзно. Задачи, которые решает спецоперация, поставлены и постепенно выполняются. Одна из таких — разоружение Украины», — отметил военкор.

Минобороны ежедневно публикует данные о ликвидации самолётов, танков, вертолётов и потерь личного состава ВСУ. Этот механизм непрерывно работает, снижая оборонный и наступательный потенциал украинской армии. По мнению Линина, именно поэтому Одесская и Николаевская области входят в зону проведения спецоперации.

Карты, развешанные в Генеральном штабе за спиной у его главы Валерия Герасимова, ярко свидетельствуют об этом. Российские войска намерены последовательно и методично выполнять поставленные задачи. Если для этого потребуется вернуть под контроль Одессу и Николаев, значит, так и будет — без компромиссов и отступлений.

Кстати, недавно украинские власти внесли Одессу в список тех территорий, где, вероятно, будут идти боевые действия. Теперь в этом регионе могут создать военную администрацию. В перечень также вошли ещё 119 населённых пунктов по всей стране.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Валерий Герасимов
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
