Для Киева и команды Владимира Зеленского вооружённый конфликт остаётся скорее инструментом имиджа, нежели реальной угрозой. Личный риск для главы украинского режима минимален — он оценивает только те опасности, которые могут появиться после прекращения боевых действий. Потому и инициатив по деэскалации от него ждать не стоит, утверждает военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин в интервью 360.ru.

«Однако для России всё серьёзно. Задачи, которые решает спецоперация, поставлены и постепенно выполняются. Одна из таких — разоружение Украины», — отметил военкор.

Минобороны ежедневно публикует данные о ликвидации самолётов, танков, вертолётов и потерь личного состава ВСУ. Этот механизм непрерывно работает, снижая оборонный и наступательный потенциал украинской армии. По мнению Линина, именно поэтому Одесская и Николаевская области входят в зону проведения спецоперации.

Карты, развешанные в Генеральном штабе за спиной у его главы Валерия Герасимова, ярко свидетельствуют об этом. Российские войска намерены последовательно и методично выполнять поставленные задачи. Если для этого потребуется вернуть под контроль Одессу и Николаев, значит, так и будет — без компромиссов и отступлений.