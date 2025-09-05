Метеоролог раскрыл, стоит ли опасаться «радиационных» туманов, накрывших Россию
На европейскую территорию России пришли так называемые «радиационные» туманы, характерные для осеннего периода. Начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в интервью изданию «Постньюс» поспешил успокоить людей, что это явление не представляет опасности.
«Лёгкий ветерок и радиационного тумана нет, солнышко выглянуло — снова нет. Он не стоит долго» — пояснил метеоролог.
Эксперт уточнил, что такое явление образуется в результате значительной разницы температур и может возникать в любое время года, особенно вблизи водоёмов после холодной безоблачной ночи. Варакин добавил, что в пятницу, 5 августа, ночная температура в Центральной России местами опускалась до +4,5°С, а в подмосковном Волоколамске днём воздух прогрелся до +18°С. Именно такие резкие температурные колебания и стали причиной формирования «радиационного» тумана, который, по словам специалиста, обычно не представляет опасности.
Ранее сообщалось, что в столичном регионе в ближайшие дни ожидается заметное потепление в связи с «раскрытием» бабьего лета. На смену затяжной прохладе постепенно придёт тёплый антициклон, который обеспечит возвращение условий, близких к летним.