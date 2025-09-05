Дальневосточную и арктическую ипотеку расширят на вторичку до конца года
Решение президента России Владимира Путина о расширении дальневосточной и арктической ипотеки на «вторичку» будет исполнено до нового года. Об этом на итоговом пресс-брифинге Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
«До Нового года решение президента о расширении категорий получателей дальневосточной и арктической ипотеки будет исполнено. Люди смогут первые квартиры уже из новых категорий покупать, я рассчитываю, до Нового года, самое позднее — в январе начать, условно говоря, покупать», — сказал он.
Мера направлена на запуск рынка и создание спроса, особенно в регионах Арктики и небольших населённых пунктах, где не строится новое жильё. Он привёл пример Магаданской области, где ранее не строилось первичного жилья, из-за чего квартиры вторичного фонда стоят очень дорого, несмотря на невысокий уровень качества. Чекунков отметил, что расширение категорий и включение вторичного жилья позволит стимулировать девелоперов к строительству и даст гражданам возможность покупать квартиры по льготной ставке.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что на Дальний Восток приезжает всё больше молодых людей со всей страны, поскольку они видят перспективы для своего будущего в этом регионе. По его словам, начиная с 2015 года, ежегодно отмечается рост притока молодежи в возрасте от 20 до 24 лет, а в прошлом году он увеличился более чем в два раза по сравнению с предыдущим.