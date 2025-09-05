Дальневосточную и арктическую ипотеку расширят на вторичку до конца года

Решение президента России Владимира Путина о расширении дальневосточной и арктической ипотеки на «вторичку» будет исполнено до нового года. Об этом на итоговом пресс-брифинге Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«До Нового года решение президента о расширении категорий получателей дальневосточной и арктической ипотеки будет исполнено. Люди смогут первые квартиры уже из новых категорий покупать, я рассчитываю, до Нового года, самое позднее — в январе начать, условно говоря, покупать», — сказал он.

Мера направлена на запуск рынка и создание спроса, особенно в регионах Арктики и небольших населённых пунктах, где не строится новое жильё. Он привёл пример Магаданской области, где ранее не строилось первичного жилья, из-за чего квартиры вторичного фонда стоят очень дорого, несмотря на невысокий уровень качества. Чекунков отметил, что расширение категорий и включение вторичного жилья позволит стимулировать девелоперов к строительству и даст гражданам возможность покупать квартиры по льготной ставке.