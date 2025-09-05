Экономист раскрыл, когда ждать единой платёжной системы России и Китая

К 2026-2027 годам возможно объединение платёжных инфраструктур России и Китая. Такое мнение выразил помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.

«Рассматриваю данную инициативу как среднесрочную перспективу. Уверен, что при конструктивной работе всех участников процесса пилотные проекты могут быть запущены в течение двух-трёх лет, а полноценная интеграция станет возможной к 2026-2027 годам. Это важный шаг к формированию устойчивой и независимой финансовой инфраструктуры, отвечающей интересам как России, так и Китая», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Мосягин уточнил, что интеграция платёжных систем двух стран представляется логичным продолжением развития российско-китайского стратегического партнёрства. По его мнению, ключевым плюсом станет значительное повышение удобства для миллионов туристов, что, в свою очередь, приведёт к увеличению туристического обмена и упрочению связей между РФ и КНР.

Для предпринимателей это обернётся снижением транзакционных расходов и минимизацией валютных рисков, связанных с использованием других валют. Это простимулирует двустороннюю торговлю и инвестиции, уверен эксперт. Реализация этого масштабного проекта потребует тщательной разработки технических и юридических аспектов, чтобы обеспечить кибербезопасность и конфиденциальность данных пользователей.

Успешная интеграция платёжных систем России и Китая может стать примером и стимулом для распространения подобной практики на страны БРИКС. Формирование единого платёжного пространства соответствует цели формирования многополярного мира и укрепления финансового суверенитета стран-участниц. Это упростит расчёты не только в туристической сфере, но и в торговле, уменьшив зависимость БРИКС от внешних финансовых систем, подытожил Мосягин.