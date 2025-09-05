Глава ВТБ раскрыл, как будет удобнее оплачивать покупки в Китае
Оплата товаров и услуг при помощи QR-кода может стать более перспективным способом расчётов для россиян в Китае по сравнению с картами «Мир». Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин на Восточном экономическом форуме. Он отметил, что использование QR-кодов снижает риски, связанные с санкциями, поскольку они не эмитируются банками, в отличие от карт.
«Я пока каких-то готовых предложений не видел. Мне кажется, QR-код, именно исходя из специфики китайской, может быть, более проходной вариант, чем карта «Мир», тем более карта «Мир» попала под санкции», — сказал Костин.
Ранее президент России Владимир Путин допустил объединение платёжных инструментов РФ и Китая для туристов. Глава государства отметил, что система расчётов между странами требует совершенствования, и над этим работают финансовые учреждения самого высокого уровня.
Напомним, Китай с 15 сентября вводит безвизовый режим для граждан России в целях дальнейшего содействия взаимным поездкам, но пока в пробном варианте до сентября следующего года. Кстати, безвизовый режим распространяется и на граждан Поднебесной.