Глава ВТБ раскрыл, как будет удобнее оплачивать покупки в Китае

Оплата товаров и услуг при помощи QR-кода может стать более перспективным способом расчётов для россиян в Китае по сравнению с картами «Мир». Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин на Восточном экономическом форуме. Он отметил, что использование QR-кодов снижает риски, связанные с санкциями, поскольку они не эмитируются банками, в отличие от карт.

«Я пока каких-то готовых предложений не видел. Мне кажется, QR-код, именно исходя из специфики китайской, может быть, более проходной вариант, чем карта «Мир», тем более карта «Мир» попала под санкции», — сказал Костин.