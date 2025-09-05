В ЕС начали обсуждать полный запрет на импорт российского газа

Предложение о полном прекращении закупок российского газа обсуждается государствами-членами ЕС и Европарламентом. Проект дорожной карты, представленный Европейской комиссией в мае, предусматривает отказ от российских энергоносителей в течение следующих трёх лет, заявил еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен.

«Нам необходимо срочно найти решения, чтобы положить конец нашей энергетической зависимости от России. Предложение, которое я выдвинул месяцы назад о запрете импорта российского газа, обсуждается в Европейском парламенте и государствами-членами», — заявил Йоргенсен на пресс-подходе.