Косметолог оценила обновлённую «королевскую гриву» онкобольной Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые за долгое время предстала перед публикой с неожиданным перевоплощением — её волосы заметно посветлели. Этот свежий имидж вызвал волну обсуждений: поклонники по-разному восприняли перемены, а в Сети вновь заговорили о возможном рецидиве онкологического заболевания. Врач-дерматолог Татьяна Егорова в беседе с «Вечерней Москвой» заявила, что волосы могут быть натуральными.

Эксперт заявила, что денег у Миддлтон предостаточно, поэтому ей наверняка подобрали лечение так, чтобы сохранить волосы.

«Вероятно, что оно обошлось без химиотерапии. Сейчас даже есть вакцина от рака, может, Кейт Миддлтон лечили моноклональными антителами или инновационным лекарством, которое не убивает волосяные фолликулы», — считает врач.

Она также отметила, что при должном уходе и поддержке здоровья волос даже после серьёзного заболевания можно сохранить их естественную красоту и блеск. Таким образом, светлый оттенок и пышность локонов Кейт вполне могут быть результатом грамотного ухода, а не парика или наращивания.