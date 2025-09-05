«Всё добро продадут»: Эксперт объяснил, почему рано радоваться выводу войск США из Европы

В кругах бывших американских разведчиков всё активнее обсуждается решение США вывести свой военный контингент из Европы. Однако радоваться этому пока рано, ведь почти вся техника и оружие американцев останется европейцам. Об этом сайту MK.ru рассказал военный эксперт Василий Колташов. По его мнению, такие перемены могут сыграть на руку наиболее агрессивным силам внутри Евросоюза.

«Когда американцы начнут выводить своих военных из Европейского союза, то все своё добро они продадут европейцам. Евросоюз, который уже потратил 100 млрд евро на милитаризацию, потратит ещё и получит от американцев сразу много готового», — сказал собеседник издания.

Американцы лучше продадут танки, ракетные комплексы, артиллерийские орудия и склады, чем будут всё это увозить с собой. Разумеется, подарков Белый дом делать не будет. К тому же у Евросоюза пока есть деньги. Если это случится, то милитаризация Европы получит новый импульс. Останется только солдат набрать, заключил Колташов.