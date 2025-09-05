В Минздраве озвучили неутешительный прогноз по заболеваемости деменцией в России

К 2050 году количество россиян с деменцией может вырасти до 4 миллионов человек. Об этом главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва сообщила в ходе круглого стола «Проблемы диагностики и лечения болезни Альцгеймера» в международном мультимедийном центре МИА «Россия сегодня».

«Прогнозное количество пациентов с деменцией в Российской Федерации к 2050 году — это уже 4 миллиона. На данный момент расчётные цифры болезни Альцгеймера в России составляют более 1 миллиона человек», — пояснила Ткачёва.

Она отметила, что рост связан с общим старением населения и глобальной тенденцией к увеличению продолжительности жизни. Эксперт также привела мировые прогнозы, согласно которым к 2050 году число людей с деменцией может достичь 152 миллионов.