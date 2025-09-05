В индийской тюрьме умер экс-администратор криптобиржи Garantex Бещеков

Бывший администратор российской криптобиржи Garantex Алексей Бещеков умер в Индии 31 августа, находясь под арестом и ожидая решения суда по вопросу экстрадиции в США. Об этом сообщил основатель InDeFi SmartBank Сергей Менделеев.

«Мне кажется, я знал его всю жизнь. Чудовищно, что всё это произошло вот так», — написал он.

Алексей Бещеков, гражданин Литвы, проживавший в России, родился 21 января 1979 года и в 2002 году окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ. Он отвечал за техническую инфраструктуру и проверку транзакций на платформе Garantex, созданной шесть лет назад. Бещеков был задержан в Индии в середине марта во время отпуска с семьёй. Ему и другому россиянину, Александру Мира Серда, проживающему в ОАЭ, предъявили обвинение в сговоре с целью отмывания денег. Несколько дней назад Бещеков погиб. Ему было 46 лет. Причины смерти неизвестны.

В начале 2022 года биржа была одной из крупнейших в России, обслуживая сотни тысяч пользователей из десятков стран. В апреле 2022 года США ввели санкции против Garantex, обвинив платформу в отмывании более $96 млрд, связанных с даркнет-площадками и программами-вымогателями.